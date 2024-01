Mourinho riparte subito: accordo e firma coi bianconeri

Fresco di esonero dalla Roma, il tecnico portoghese potrebbe tornare in panchina prestissimo. C’è l’opzione grande ritorno

Mourinho potrebbe tornare ad allenare molto presto, per non dire subito. Nelle ultime ore sono salite alla ribalta indiscrezioni di calciomercato che danno il portoghese nel mirino di almeno quattro club.

La pista più calda sembra essere quella che conduce al Newcastle, considerata la posizione più che traballante di Howe. La squadra inglese è decima in Premier. Essendo stato molto legato a Bobby Robson, tecnico dei ‘Magpies’ dal 1999 al 2004 di cui è stato assistente, il portoghese potrebbe dire immediatamente sì a una eventuale chiamata di PIF. Lo riporta ‘Team Talk’.

Siccome il fondo saudita possiede i maggiori club dell’Arabia Saudita, ecco che per l’ex tecnico della Roma bisogna tenere in forte considerazione anche l’ipotesi Saudi League. Proprio di recente, Mourinho aveva aperto a un possibile futuro in Arabia, dalla quale in passato – precisamente da Al Hilal e Al Ahli – gli sono già arrivate un paio di ricchissime offerte.

Non solo Premier e Arabia, la medesima fonte parla anche di un potenziale ritorno al Porto, dove vinse tutto compreso la Champions all’inizio della carriera da allenatore, e di non impossibile chiamata dalla Federcalcio inglese per la panchina della Nazionale. Magari dopo l’Europeo di giugno…