Lecce, la crescita di Banda impressiona: è terzo in Serie A

Banda sta vivendo una stagione importante con il Lecce: i numeri impressionante dell’attaccante dello Zambia.

Sta vivendo una stagione davvero importante Banda del Lecce, l’attaccante classe 2001 del Lecce che è diventato poco a poco uno dei protagonisti assoluti di questa stagione. Sta vivendo un’annata importante, dopo quella scorsa in cui, nonostante abbia comunque fatto bene, può essere considerata di rodaggio.

Oggi il nazionale zambiano è diventato un vero e proprio punto di riferimento non solo per i gol (sono due quelli messi a segno) e per gli assist (ad oggi quattro in campionato più uno in Coppa Italia). Oggi il ragazzo è con la sua Nazionale per la Coppa D’Africa, ma intanto in Serie A sta facendo davvero bene e lo dimostra anche una statistica davvero molto significativa: è il terzo in campionato per i dribbling riusciti, dietro a due veri e propri talenti a dir poco straordinari come Soulé del Frosinone, a quota 65, e Kvatarskhelia del Napoli a 49. Al terzo posto, insieme a Banda del Lecce, troviamo anche Ebosele dell’Udinese, entrambi a quota a 35.

Banda terzo in Serie A per dribbling riusciti

Banda, sebbene dal punto di vista realizzativo abbia ancora enormi margini di crescita, i suoi assist hanno avuto un impatto davvero molto positivo sulla stagione della squadra, servendo ai compagni dei palloni importanti che poi sono stati finalizzati.

D’Aversa in più occasioni ha dimostrato di puntare forte su di lui, esaltandolo in conferenza stampa ma, allo stesso tempo, come del resto è anche normale che sia, ha fatto notare quanto abbia ancora dei margini di miglioramento a dir poco straordinari. Il ragazzo adesso sta vivendo la sua esperienza in Coppa D’Africa, nella speranza di portare il suo Zambia il più avanti possibile, per poi tornare a fare bene con il suo Lecce.