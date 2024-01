Juve-Sassuolo, Vlahovic ci crede: “Conosciamo l’obiettivo finale. Conta solo il risultato”

Le dichiarazioni dell’attaccante serbo al termine di Juventus-Sassuolo, match valevole per la ventesima giornata di Serie A

E’ ancora Dusan Vlahovic il protagonista principale della Juventus. L’attaccante serbo, decisivo a Salerno, ha realizzato la doppietta che ha permesso ai bianconeri di mettere in discesa il match contro il Sassuolo.

“Prepariamo ogni partita come se fosse l’ultima – afferma Vlahovic ai microfoni di Dazn -. Andiamo passo per passo dando tutto sempre. Siamo contenti di aver vinto e speriamo di continuare così. Voglio ringraziare i tifosi, che sono sempre presenti e sono molto importanti per noi. Siamo felici quando abbiamo lo stadio sold out, sono la nostra forza e non posso che ringraziarli”.

Juventus-Sassuolo, Vlahovic: “Contento per Chiesa”

La partita ha visto andare a segno anche Federico Chiesa, per il 3 a 0 definitivo. Un gol che ha reso felice Vlahovic: “Sono contento per Fede, se lo merita e gli voglio molto bene – prosegue il serbo -. Siamo tanto amici, il gol gli servirĂ , ma per noi l’importante è vincere e non chi segna”.

Arriva poi anche una battuta su Yildiz – “E’ molto giovane e molto forte, per me è indifferente con chi gioco, io sono a disposizione della squadra, l’unica cosa che conta è il risultato”.

Corsa Scudetto, Vlahovic tiene i piedi per terra – “Sappiamo che l’obiettivo è entrare nelle prime quattro poi vedremo dove arriveremo, giochiamo partita per partita“.