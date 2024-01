Inter-Verona, l’audio completo del caso Bastoni-Duda: “Non fischio per una p…a”

Inter-Verona, a ‘Open Var’ su DAZN l’audio completo del contatto Bastoni-Duda: le parole di Fabbri, Nasca e Di Vuolo

Nei giorni precedenti, sono state infuocate le discussioni su Inter-Verona e sugli episodi arbitrali che l’hanno contraddistinta. Su tutti, nell’azione del gol vittoria di Frattesi, il contatto tra Bastoni e Duda. E dunque, c’era attesa per ascoltare l’audio completo della ricostruzione al Var della vicenda.

Parte del dialogo che aveva coinvolto l’arbitro Fabbri, il Var Nasca e l’Avar Di Vuolo era già stata svelata qualche giorno fa da ‘Panorama’. Ad ‘Open Var’, su ‘DAZN’, si è comunque potuto ascoltare tutto relativamente all’episodio incriminato. Ad azione in presa diretta, si sente effettivamente Nasca, vedendo Duda a terra in area di rigore: “Ma perché non fischia?“, rivolto a Fabbri. Quindi, ad azione conclusa con il gol di Frattesi, mentre Fabbri cerca di tenere a bada le proteste dei veronesi (“E’ andato a terra, mi ha guardato e si è rimesso a terra, questa è furbizia!“), Nasca e Di Vuolo ripassavano tutta l’azione al setaccio. Controllando il contatto incriminato da più angolazioni, ma concentrando poi la loro attenzione sulla continuità dell’App (Azione Potenzialmente Pericolosa) ed eventuali posizioni di fuorigioco e su altri eventi magari sfuggiti in tutta l’azione. Nel frattempo, Fabbri ribadiva la sua interpretazione ai giocatori del Verona: “Non fischio per una put…a“. Nasca e Di Vuolo, riguardando ancora una volta il contatto tra Bastoni e Duda, non ravvisavano gli estremi di un fallo e dunque davano il via libera a Fabbri per convalidarlo.