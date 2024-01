Inter, cessione con giallo: “Nella e-mail c’erano 44 milioni in più”

Caos totale in casa Inter. Il club nerazzurro è finito al centro di un vero e proprio giallo di mercato. Cessione con 44 milioni in più

Il Manchester United sta vivendo una stagione complicata: troppi alti e bassi in Premier League (con la squadra settima in classifica e decisamente lontana dal primo posto), ultima nel girone di Champions e con la necessità di trovare quella continuità di risultati necessaria per raggiungere determinati obiettivi. Nell’ultimo turno di campionato è arrivato un pareggio, per due a due, contro il Tottenham in un match dove i Red Devils non sono riusciti a mantenere il vantaggio conquistato a fine primo tempo.

Non solo il campo: il Manchester United è stato criticato anche dal punto di vista societario per una serie di acquisti che stanno deludendo le aspettative. Tra questi non possiamo non citare Onana: l’estremo difensore, grande protagonista con l’Inter nella scorsa stagione, sta faticando a mostrare quanto di buono fatto in maglia nerazzurra. Oltre ai quarantasette gol subiti tra tute le competizioni, il portiere è finito nel mirino delle critiche per una serie di errori che hanno compromesso diverse partite, specialmente in Champions League con la squadra ad aver terminato ultima un girone sicuramente alla portata.

La differenza di rendimento tra l’Inter e il Manchester United è sotto gli occhi di tutti ma ten Hag non ha nessuna intenzione di fare rivoluzioni: Onana è e resterà l’estremo difensore titolare dei Red Devils con la speranza che, una volta tornato dalla Coppa d’Africa, le cose possano migliorare. Nel frattempo circola una voce abbastanza clamorosa sul suo trasferimento in Premier League.

Onana al Manchester United: spesi 44 milioni “di troppo”

Stando a quanto riferito a footballinsider247 da Bryan King, è scoppiato un vero e proprio caso sul trasferimento di Onana, nell’ultima sessione estiva di mercato, dall’Inter al Manchester United. “Un mio amico conosce il direttore sportivo dell’Inter ed erano disposti a lasciar partite Onana per circa 6 milioni di sterline (circa 7 milioni di euro, ndr). Poi, all’improvviso, arriva un’e-mail che offre oltre 50 milioni di sterline per lui”.

Una ricostruzione decisamente poco attendibile visto la differenza di 44 milioni di sterline, pari a 51 milioni di euro. Sembra difficile pensare ad un club come l’Inter pronto a vendere Onana a cifre così basse: il portiere camerunese, specialmente in Champions League, è stato uno dei migliori nella rosa di Inzaghi la passata stagione.