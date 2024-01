Dybala e il saluto a Mourinho: i tifosi temono l’addio

La Roma saluta Mourinho e ora teme per Dybala: i tifosi sono infatti preoccupati dal saluto della Joya al tecnico portoghese

Una giornata impossibile da dimenticare per i tifosi giallorossi: l’esonero di Mourinho rappresenta la prima grande divisione tra la tifoseria giallorossa e la proprietà che già dopo Budapest era finita sotto accusa per non aver parlato nonostante quanto successo a livello arbitrale. Scelta forte quella dei Friedkin con Dan per nulla contento dei risultati della squadra.

La Roma, dopo venti partite di campionato, ha ventinove punti ed è reduce da un pareggio nelle ultime tre gare; si tratta della peggior partenza nella storia del club capitolino a cui bisogna aggiungere il secondo posto in un girone di Europa League decisamente alla portata e l’eliminazione, ai quarti di finale di Coppa Italia, contro la Lazio.

Serviva una scossa ed è arrivata, come spesso accade in queste situazioni, con l’esonero del tecnico; al suo posto, in una scelta che possiamo definire tanto coraggiosa quanto romantica, è arrivato De Rossi. Compito per nulla semplice quello che attende l’ex centrocampista giallorosso considerando sia il playoff di Europa League ma soprattutto la necessità di raggiungere il quarto posto in modo da tornare in Champions.

De Rossi potrà contare sulla qualità di Dybala e Lukaku anche se, proprio la situazione legata all’argentino, preoccupa e non poco i tifosi giallorossi. La Joya è un giocatore fondamentale per la stagione della Roma e, nonostante una condizione fisica non eccellente, risulta difficile farne a meno. Nella giornata di ieri è scaduta la clausola rescissoria presente nel contratto del numero ventuno. Questo però non sembra lasciare tranquilli i tifosi giallorossi.

Dybala saluta Mourinho: “Spero che ci rivedremo presto”

Inutile negarlo: nella scelta di Dybala di accettare il progetto giallorosso un ruolo determinante è stato assunto proprio da Mourinho: la voglia di lavorare con uno dei migliori tecnici della storia del calcio ha fatto, senza ombra di dubbio, la differenza. Ora, senza lo Special One, i tifosi temono che anche la Joya possa salutare la capitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Una preoccupazione aumentata anche dal post di saluti che il ventuno giallorosso ha riservato l’ormai ex tecnico della Roma: la Joya ha ringraziato il proprio allenatore per i consigli ricevuti e, alla fine, ha sottolineato come spera di rivedere presto lo Special One. Una conclusione che mette in ansia i tifosi giallorossi considerando l’importante del giocatore per una squadra chiamata, dopo questo clamoroso scossone, a rispondere sul campo a partire dal match contro il Verona in programma sabato prossimo.