Divorzio con Allegri: la Juventus soffia l’allenatore al Milan

Allegri ha riportato la Juventus al vertice della classifica: le strade con il tecnico livornese potrebbero comunque separarsi a giugno

La Juventus deve rispondere all’Inter questa sera nel posticipo di campionato contro il Sassuolo. I bianconeri vogliono riportarsi a -2 dalla capolista di Inzaghi, vittoriosa largamente per 5-1 sabato sul campo del Monza.

Il tecnico bianconero conferma la coppia Vlahovic-Yildiz, con il gioiellino turco preferito al rientrante Chiesa. Allegri anche nella conferenza di vigilia pre Sassuolo ha voluto togliere pressione alla squadra squadra dall’obiettivo scudetto: “Dobbiamo viverlo senza stress“. Questa la ricetta e la linea del mister livornese per continuare a mettere paura all’Inter e giocarsi al meglio le proprie possibilità nella corsa al titolo. Intanto Allegri ha riportato al vertice la Juve dopo due anni difficili, ritrovando il sostegno e il calore dei tifosi che lo hanno acclamato anche nell’ultima e vittoriosa uscita di Coppa Italia contro il Frosinone. Anche la società, con in testa il Dt Giuntoli, è soddisfatta del lavoro dell’allenatore e non è da escludere che il rapporto prosegua anche nella prossima stagione.

Juventus, Conte non torna: Thiago Motta in pole se Allegri lascia la panchina

Allegri trova un suo sostenitore (lo è stato peraltro anche nei momenti più difficili) anche in John Elkann, con la Juventus che valuterebbe il rinnovo dell’accordo attualmente in scadenza nell’estate 2025.

Il tecnico toscano ha ancora un anno e mezzo di contratto con la ‘Vecchia Signora’ e la stagione positiva fin qui tra campionato e Coppa Italia potrebbe portare al prolungamento tra le parti. Non è da escludere però, come riporta ‘Repubblica’, che Allegri e la Juventus decidano anche per stress reciproco di separarsi al termine della stagione in corso. Tutto aperto quindi per gli scenari sulla panchina bianconera, dove sono in ribasso le quotazioni di un ritorno al timone di Antonio Conte. In verità in cima alla lista della Juve, sempre in caso di operazione con Allegri, sarebbe balzato Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano si sta mettendo in evidenza alla guida del Bologna e sarebbe ritenuto pronto per il salto in una big dal sodalizio della Continassa. Il profilo di Motta intriga la Juventus così come le altre grandi d’Italia (Milan in primis) e il 41enne tecnico inoltre difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza con il Bologna.