DIRETTA Serie A, Juventus-Sassuolo | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la lunghissima ventesima giornata del campionato di Serie A, dopo le gare disputate nei giorni corsi, con la sfida tra Juventus e Sassuolo

Nel giorno del clamoroso esonero di José Mourinho da parte della Roma, si chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A con l’atteso match tra la Juventus e il Sassuolo.

I bianconeri, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, arrivano a questo appuntamento dopo aver conquistato la semifinale della Coppa Italia, battendo nettamente il Frosinone di Eusebio Di Francesco tra le mura amiche, mentre in campionato sono le tre le vittorie consecutive, ottenute contro sempre Frosinone, Roma e Salernitana. La squadra piemontese ha tutta l’intenzione di continuare la cavalcata per non perdere le distanze dalla capolista Inter di Simone Inzaghi. Di contro, però, si troverà i neroverdi dell’allenatore Alessio Dionisi che si presentano in Piemonte dopo la vittoria scaccia crisi ottenuta nel turno precedente contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: adesso la zona calda della classifica è distante due lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SASSUOLO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus* 46, Milan 42, Fiorentina 34, Lazio e Atalanta 33, Bologna 32, Napoli 31, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Frosinone 17, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12

* una partita in meno