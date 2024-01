“Come fa a giocare in A”: spedito in B durante Juventus-Sassuolo

La Juventus sta vincendo contro il Sassuolo ma non tutto fila liscio per i bianconeri: la bocciatura è senza attenuanti

Un gol di Vlahovic ha sbloccato dopo pochi minuti Juventus-Sassuolo, mettendo in discesa il match per i bianconeri. Il serbo ha realizzato una splendida rete con una conclusione da fuori area che si è andata a conficcare nel set, divenendo imparabile per Consigli.

Un gol arrivato al termine di una bella azione corale, partita dai piedi di Locatelli che ha allargato per Miretti che ha poi regalato la palla a Vlahovic che si è messo in proprio facendo esplodere l’Allianz Stadium. Il 9 bianconero si è poi ripetuto sul finire del primo tempo con una rete su punizione. Nonostante il doppio vantaggio, c’è un bianconero che non sta convincendo. Manuel Locatelli è uno dei calciatori presi però di mira dal popolo bianconero che sembra tutt’altro che contento della prestazione fin qui fornita dal centrocampista, ex del match.

Fin dai primi minuti su X si è assistito ad una pioggia di critiche per il 26enne di Lecco, colpevole a dire dei sostenitori juventini di troppi errori e con una qualità non degna del campionato di Serie A per alcuni.

Juventus-Sassuolo, bianconeri contro Locatelli: “È diventato de Jong”

La prestazione di Locatelli non va giù al popolo social che lo individua come la catena debole della Juventus. Così su X c’è chi si chiede se è stato avvisato che ora gioca per i bianconeri ed altri che evidenziano come non sia all’altezza: “Quanto è scarso Locatelli”.

Certo, c’è anche qualche tifoso che si schiera dalla sua parte e lo definisce “molto forte” o ancora chi risponde ai giudizi negativi in maniera netta: “Chi critica Locatelli può andare a raccogliere ortiche senza guanti”. Qualche giudizio favorevole anche se sono più i commenti negativi sulla prestazione del calciatore.

Ecco alcuni tweet su Locatelli:

Locatelli è stato avvisato che ora gioca per la Juventus? — E_ma_nu_e_la 🤍🫂🖤💎💫 (@EmanuelaLeonar7) January 16, 2024

Qui errore grave di Locatelli — Umberto #AllegriOut (@UmbertoF97) January 16, 2024

Quanto è scarso Locatelli — ILDUCARABIÒ (@leduc_rabiot) January 16, 2024

Locatelli è pietoso — Pietro ♎️ (@Pietro1775276) January 16, 2024

kostic e locatelli ma come caxxo fanno a giocare in serie A ??? #JuventusSassuolo — иƖиσƲиƆяσ∂ιиσ (@ninouncrodino) January 16, 2024

locatelli ormai è diventato de jong quello olandese pelato — 👽 (@_HVDP_) January 16, 2024

Rabiot Locatelli miretti .. trova il peggiore in campo #juventus #juventtussassuolo — Emanuele Gobbo (@Emanuele_8G) January 16, 2024