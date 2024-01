Svolta Juve a centrocampo: decisione presa

Tra le occasioni di mercato finite in orbita Juventus nell’ultimo periodo c’era anche il nome di Jordan Henderson. Qualcosa però potrebbe cambiare per il centrocampista inglese

La Juventus si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo nella gara di domani sera che chiuderà la 20esima giornata di Serie A. In palio tre punti molto pesanti nella corsa allo scudetto con l’Inter.

Di pari passo viaggia però anche il calciomercato con Giuntoli a caccia di un centrocampista per potenziare un reparto falcidiato dalle note assenze. Tra le chance che il mercato propone nei giorni scorsi aveva preso corpo anche l’idea Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool oggi in Arabia Saudita e desideroso di tornare in Europa. Proposto a vari club europei, tra cui la Juventus, il calciatore sarebbe un’opzione per i bianconeri, con Giuntoli che però è fermo al prestito fino a giugno, mentre il giocatore vuole 18 mesi di contratto.

Al netto dell’eventuale volontà del calciatore, e della chance di mercato per questo inverno, appare comunque complesso un addio così prematuro all’Al-Ettifaq, club di appartenenza nel quale ha messo insieme 17 presenze in campionato, allenato da una vecchia conoscenza come Steven Gerrard.

Calciomercato, niente Juventus per Henderson: può restare in Arabia

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ Jordan Henderson rimarrà in Arabia Saudita per il resto della stagione alla luce del fatto che è improbabile che l’Al-Ettifaq prenda in considerazione l’idea di lasciarlo a gennaio.

A margine del ritiro invernale della squadra araba ci si aspetta che i dirigenti gli parlino della situazione che si è recentemente sviluppata, con annesso chiarimento in merito al fatto che non gradiscono alcuna partenza al momento.

Oltre alla Juventus anche l’Ajax era stato accostato ad Henderson, senza però riuscire ad affondare il colpo definitivo. Stando a quanto rimbalza dall’Inghilterra infatti il centrocampista inglese dovrebbe restare in Arabia Saudita, con l’Al-Ettifaq estremamente convinto di proseguire insieme.