Scelta fatta per il dopo Mourinho alla Roma: erede in due tempi

Mourinho rischia l’esonero dopo l’ennesimo passo falso, ecco la scelta per la panchina della Roma: doppio nome per rilanciarsi

Un ko pesante, quello contro il Milan, per la Roma, che rimane a -5 dalla zona Champions e incamera un’altra sconfitta. Dopo la serata di San Siro, le polemiche su Josè Mourinho si addensano più che mai e per la prima volta l’esonero appare uno scenario concreto.

La società sta perdendo la pazienza e anche l’ambiente non sostiene più il portoghese come prima. Riflessioni in corso, in seno al club capitolino, per decidere il da farsi. Il futuro di Mourinho è già in bilico visto il contratto in scadenza a giugno, ma la sua avventura con i giallorossi potrebbe concludersi anche in anticipo. E a questo punto, se così dovesse essere, sarà importante per la Roma imboccare una nuova strada con convinzione.

Esonero Mourinho, prima il traghettatore e poi un nuovo progetto: i due nomi

Ci sono tante alternative per i Friedkin, che ovviamente non vogliono prendere decisioni affrettate. Nel consueto sondaggio di Calciomercato.it, abbiamo chiesto quale sarebbe la scelta più opportuna.

Il sondaggio su ‘X’ ha visto un verdetto piuttosto netto, con la prevalenza dell’opzione De Rossi traghettatore e poi Thiago Motta nella prossima stagione votata da oltre la metà dei partecipanti al sondaggio (51,4%). Decisamente meno gettonate le altre proposte, come quella di affidarsi a Nicola come traghettatore per poi virare su Conte, oppure a Graham Potter o Hansi Flick nell’immediato. Profili, soprattutto quelli dell’inglese e del tedesco, voti alla mano, che non convincono.