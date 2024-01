Ritorno alla Juve con Conte, ha già detto sì: “Accetto”

Ritorno alla Juve con Conte, l’ex bianconero ha già detto sì: “Io accetto”. L’annuncio in diretta e tutti i dettagli

Antonio Conte ha rifiutato tutte le proposte per il ritorno in panchina a stagione in corso, su tutte quella del Napoli di De Laurentiis. Il tecnico ha già annunciato la sua volontà di ripartire da inizio anno e con un nuovo progetto.

Nelle ultime settimane stanno salendo le quotazioni del Milan, con Pioli che sembra ormai arrivato al capolinea. Anche De Laurentiis è sempre in agguato e non è da escludere neanche l’ipotesi Roma in caso di separazione con Josè Mourinho. In diretta su ‘TvPlay’ è intervenuto Massimo Carrera, suo vice ai tempi della Juve.

Questo il commento dell’allenatore: “Conte alla Juventus? Non sono il suo procuratore ma un ritorno in bianconero può essere fattibile. Credo che i tifosi di qualsiasi squadra vorrebbero vedere Antonio sulla panchina della propria squadra. Lui è un vincente. Sono amico di Antonio ma non so nulla sul suo futuro: ha le qualità per fare bene ovunque”.

Carrera chiama la Juve: “Ritorno da vice di Conte? Accetto”

A Carrera è stato anche chiesto del suo possibile ritorno, di nuovo da vice del tecnico pugliese. L’allenatore non ha dubbi: “Io vice di Antonio alla Juve? Accetterei subito“.

“Come tutti gli allenatori che vogliono vincere cercherà di fare una lista dei giocatori da acquistare. Potrebbe preferire una squadra che ha una rosa adatta a giocare con un 3-5-2 ma può adattarsi anche ad una rosa diversa”, ha concluso Carrera. L’ombra di Antonio Conte inizia ad aleggiare su diverse panchine delle big di Serie A.