Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 15 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 15 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Diavolo ci sei”. Milan spacca Roma, scatto Champions. Thuram: Inter ci penso io. Djalo: Juve arrivo. Sinner e Ancelotti: fenomeno d’Italia.

Così apre il Corriere dello Sport: “Mou vede nero”. Pioli blinda il terzo posto, José aspetta ancora rinforzi. FantaLautaro, passo da record. Osi, subito gol: DeLa compra. Sarri, è un colpo Champions. Ancelotti da favola: un altro trofeo.

L’apertura di Tuttosport: “Henderson? No, Koopmeiners!“. Allegri non è convinto dell’inglese subito: la Juve vuole puntare sull’olandese dell’Atalanta a giugno. Milan, la scossa giusta. Mou in caduta libera. Radonjic blocca il mercato Toro. “Supercoppa in Arabia? Prendi i soldi e scappa”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 15 gennaio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, lunedì 15 gennaio 2024.

“Vinicius, copa y puro”, AS celebra il Real Madrid e il brasiliano dopo il poker nella finale di Supercoppa. Barcellona, pesante KO: “Humillados”, si legge sulla prima pagina di Diario Sport.