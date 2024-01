La sconfitta ha cambiato tutto in casa Roma: “Mourinho farebbe meglio a dimettersi”

La Roma di Josè Mourinho, nella serata di ieri, è stata battuta dal Milan di Stefano Pioli in occasione della 20esima giornata del campionato italiano di Serie A: nel mirino di molti c’è l’operato del tecnico portoghese, andiamo a vedere che cosa ne pensano i tifosi

Non è di certo la stagione che si aspettavano i tifosi della Roma quando, a fine agosto, nella Capitale è sbarcato Romelu Lukaku. Il centravanti belga, arrivato nell’ultima estate di calciomercato in prestito dal Chelsea, ha fatto molto bene finora con la società capitolina, ma nei big match ha mostrato diverse difficoltà, non soltanto per colpa sua.

Lukaku infatti, anche ieri sera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, ha ricevuto davvero pochissimi palloni giocabili e, fra i pochi che è riuscito a gestire, è stato anche in grado di fornire un pallone che ha poi portato al calcio di rigore per la Roma poi trasformato da Paredes. La scarsa propensione offensiva dei giallorossi e i continui problemi nei big match hanno portato molti tifosi e addetti ai lavori a scagliarsi contro la gestione di Josè Mourinho, tecnico alla terza stagione con la Roma.

Ora sono (quasi) tutti contro Mourinho: che cosa succede

Un tonfo davvero rumoroso quello della Roma ieri sera a Milano contro il Milan di Stefano Pioli. Una sconfitta molto pesante per i giallorossi che, con l’obiettivo quarto posto in testa, si trovano addirittura nei pressi della decima posizione nel campionato italiano di Serie A. Per i tifosi della Roma Mourinho sembra avere i giorni contati in quel della Capitale soprattutto in vista delle prossime gare. C’è infatti chi afferma: “9 punti o Mourinho va letteralmente contro tutto quello che ha detto fino ad ora, e in ogni caso se non fai 9 punti farebbe meglio a dimettersi“.

Non solo, qualcun altro dice: “Qui lo dico e qui lo nego: Mourinho non mi è piaciuto, come allenatore, sin dall’inizio; né la vittoria nella Coppetta mi aveva fatto cambiare idea. Adesso comincia a non piacermi anche come uomo“. Però c’è anche una frangia di sostenitori che continuano a difendere l’allenatore portoghese vincitore del Triplete nel 2010 con l’Inter, ma sembrano sempre meno partita dopo partita.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Qui li dico e qui lo nego: #Mourinho non mi è piaciuto, come allenatore, sin dall'inizio; né la vittoria nella Coppetta mi aveva fatto cambiare idea.

Adesso comincia a non piacermi anche come uomo… — Ala sinistra (@SinistraAla) January 15, 2024

Neanche le marcature su calcio d’angolo è più in grado di preparare Mourinho. pic.twitter.com/dizObhLm6q — M(i)r. Wolf 🐺 (@FMorlupo1415) January 15, 2024

Molto meglio la Roma pre mourinho comunque — Watchman1984 (@Watchman1984_) January 15, 2024

Giocare con la difesa a 3 aveva senso quando Smalling era ancora un calciatore perché era il nostro top difensore, non aver capito che si doveva cambiare tatticamente quest’anno é la più grande colpa dì Mourinho. — Dybalesimo (@dybalesimo) January 15, 2024