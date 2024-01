Juventus e Milan, arriva la doppia smentita: non torna in Serie A

Juventus e Milan si trovano a convergere sullo stesso profilo: ma arriva la doppia smentita che spegne i rumours

Ancora quindici giorni e poco più di calciomercato, c’è ancora spazio per idee e trattative che possono coinvolgere diverse squadre importanti, come le big del nostro campionato. Discorsi ancora aperti, ad esempio, per Juventus e Milan.

Nessun innesto fin qui per i bianconeri, che però continuano a monitorare la situazione per quanto riguarda il centrocampo. Juve che non cercherà un colpo a qualsiasi costo, ma di certo valuterà opzioni di un certo interesse, se le condizioni lo permetteranno. Il Milan per adesso si è mosso in difesa, con il ritorno di Gabbia e l’arrivo di Terracciano, ma a sua volta potrà muoversi in mezzo al campo, specie dopo l’addio di Krunic. Nelle ultime ore, alcuni rumours hanno accostato entrambe a un ex del nostro campionato, sul quale però ci sarebbero già diverse smentite.

Juventus e Milan, pista fredda per Matic: gli aggiornamenti

Stagione più complicata del previsto per Nemanja Matic al Rennes e spirano già venti di addio. Anche se il serbo, qualche giorno fa, ci ha tenuto a spiegare sui social che l’assenza dagli allenamenti per tre giorni consecutivi era dovuta non a motivi di mercato ma personali.

Il giocatore sarebbe stato proposto a bianconeri e rossoneri. Una proposta accolta però in maniera fredda a Torino, la trattativa non è partita nemmeno in direzione di Milano, con la smentita giunta da via Aldo Rossi. Inoltre, secondo ‘Footmercato’, anche la famiglia di Matic preferirebbe un’altra destinazione. In particolare, la moglie vorrebbe tornare a Londra.