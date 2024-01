Inter, UFFICIALE: accordo biennale con Tsunami Nutrition

Inter e Tsunami Nutrition siglano un accordo di due stagioni, ecco la nuova partnership del club nerazzurro

Non solo campo e calciomercato, tra i temi caldi dell’Inter in questo momento. I nerazzurri siglano una partnership importante per le prossime due stagioni sportive, con la Tsunami Nutrition.

Tsunami Nutrition è una azienda made in Italy leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica. Per le prossime due stagioni sportive, sarà Official Nutritional Supplements Supplier del club. Un accordo che vedrà collaborare l’azienda con lo staff medico interista, per trattare il tema della nutrizione sportiva alla luce degli ultimi aggiornamenti a livello globale e legati al mondo del calcio. La Tsunami Nutrition, in particolare, oltre a fornire i propri prodotti di altissima qualità e incentrati su una costante innovazione sarà presente al Suning Training Centre e al Konami Youth Development Centre con varie attività di product placement. Nell’accordo, previsti anche incontri con lo staff tecnico con webinar e contenuti digitali.