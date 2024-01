Il Milan condanna Mourinho: l’esonero prende quota

Ancora una brutta sconfitta per lo ‘Special One’ al termine di una settimana da incubo sulla panchina giallorossa

E’ stata probabilmente una delle peggiori settimane vissute da José Mourinho da quando allena la Roma. Dopo essere stato eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia nel derby della Capitale contro la Lazio, il tecnico portoghese è uscito sconfitto anche dallo scontro diretto di San Siro di ieri sera per 3-1 contro il Milan.

Le critiche ricevute nel corso della scorsa settimana da stampa e tifosi, non hanno evidentemente scosso l’ambiente giallorosso. Quella contro i rossoneri, infatti, è stata ancora una volta una partita giocata sottotono dalla Roma di Mourinho, presa d’assalto da un Milan più motivato. Nonostante l’ottimo impatto sulla partita di Lorenzo Pellegrini che grazie al rigore procurato aveva pure consentito ai compagni di riaprire la partita, nel finale non è comunque scattato l’orgoglio romanista.

Per questa ragione l’allenatore portoghese rimane nel mirino delle critiche, a fronte di un rendimento poco costante e con un contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione. Le chance dello ‘Special One’ di rimanere sulla panchina della Roma, inoltre, sono calate a picco nelle ultime ore. A confermarlo sono le quote dell’ultimo aggiornamento degli analisti ‘Snai’ che riguardano un possibile addio anticipato dell’allenatore: l’esonero o le dimissioni da tecnico della Roma si gioca oggi ad 1,75 la posta. Un crollo verticale pensando allo scorso 23 dicembre, quando la vittoria contro il Napoli lo aveva portato ad una rassicurante quota 10.

Calciomercato Roma, crollano le quote di Mourinho: Conte in rialzo

La sconfitta di San Siro, tra le altre cose, ha pure complicato la corsa al quarto posto della formazione giallorossa.

La Roma si ritrova in questo momento al nono posto in classifica di Serie A, con un ritardo di cinque punti rispetto al quarto posto occupato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Rimanendo nel campo del ‘betting’, vediamo pure i principali candidati alla panchina giallorossa in questo momento più quotati. Al primo posto con una quota 5 ecco Antonio Conte, accostato anche al Milan in caso di addio a fine anno di Stefano Pioli. Il tecnico leccese, secondo ‘Sisal, è poi seguito da Thiago Motta e Francesco Farioli, entrambi pagati 6 volte la posta. Decisamente più alte altre due alternative dalla Serie A. Raffaele Palladino a 20 e Italiano a 25.