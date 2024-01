Il Milan batte la Roma, ma le polemiche non si interrompono: Pioli nel mirino

Una vittoria pesante per il Milan di Stefano Pioli che, con questi tre punti, è tornata a nove lunghezze di distanza dalla capolista Inter, ma continuano le polemiche nei confronti del tecnico parmigiano: le ultimissime notizie e le reazioni sui rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di ieri a San Siro, ha portato a casa tre punti pesantissimi contro la Roma di Josè Mourinho. Una bella gara quella dei rossoneri che si sono portati in vantaggio con il bellissimo gol messo a segno da Yacine Adli poi bissato dal colpo di testa di Olivier Giroud.

In seguito alla marcatura del bomber transalpino, i giallorossi hanno avuto un colpo di coda con il rigore realizzato da Leandro Paredes. Un accenno di rimonta però stroncato di nuovo dal Milan con la discesa, inesorabile, di Theo Hernandez. Una bella vittoria per il Milan che, nonostante un Leao non troppo brillantissimo, ha messo in mostra diversi giocatori fra i quali spicca proprio Adli. Il marcatore della prima rete è stato per molto tempo ai margini delle scelte di Stefano Pioli, mentre ora sembra essere un punto fermo della squadra meneghina.

Pioli vince, ma forse è troppo tardi e le polemiche non mancano

La corsa per lo scudetto sembra ormai qualcosa di troppo distante per il Milan che, alla fine dell’ultima estate di calciomercato, secondo gli esperti poteva tranquillamente giocarsi con l’Inter di Simone Inzaghi e con la Juventus di Massimiliano Allegri. Qualche risultato deludente e qualche infortunio di troppo hanno però complicato il cammino della squadra di Pioli con il tecnico parmigiano che è finito costantemente nel mirino di molti tifosi del Diavolo. Un tifoso per esempio, su X, ha twittato: “Venitemi a dire ancora che la rosa è più debole delle precedenti. Che il mercato è sbagliato. Che Pioli non ha tutte ste colpe. Ah, venitemi ancora a dire “fortunatamente il Milan è gestito da professionisti e non da tifosi come voi. Continuate“.

Un attacco diretto alla gestione, anche tecnica, di Pioli come quella nei confronti di Adli, solo recentemente riscoperto dall’allenatore del Milan: “Adli giocava così anche le partite di precampionato 2022. Poi è stato giudicato per 45 minuti di Verona Milan, prestazione per altro normale. L’esilio sportivo protratto da Pioli è stato assecondato anche soprattutto da voi tifosi ignoranti di calcio“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Ah, venitemi ancora a dire “fortunatamente il Milan è gestito da professionisti e non da tifosi come voi” Continuate — Piani Mino (@PianiMino) January 15, 2024

#Adli giocava così anche le partite di precampionato 2022. Poi è stato giudicato per 45 minuti di Verona Milan, prestazione per altro normale. L'esilio sportivo protratto da Pioli è stato assecondato anche soprattutto da voi tifosi ignoranti di calcio. #MilanRoma #Milan — Verità Rossonera (@RossoneraVerita) January 15, 2024

Io Pioli l'avrei cambiato un anno e mezzo fa e rimango convinto ma qua c'è della gente che ha dei seri complessi/problemi. — Ale_Milan🔴⚫ (@uc2c7cdc) January 15, 2024