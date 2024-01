Gasperini non l’ha mandata giù: l’Atalanta corre ai ripari

Gasperini proverà a riscattare il risultato negativo della gara d’andata della sua Atalanta: le statistiche ed i precedenti.

L’Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium il Frosinone di Di Francesco reduce da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque partite. I padroni di casa, invece, arrivano da due vittorie consecutive, mentre nelle ultime cinque partite sono arrivati tre successi, un pareggio ed una sconfitta.

La Dea proverà a dare continuità ai suoi risultati, ma allo stesso tempo dovrà cercare di ribaltare ciò che è successo nella gara d’andata di quest’anno, quando ha chiuso il match senza punti. Una vittoria molto importante per i ciociari, ma allo stesso tempo una vera e propria doccia fredda per i bergamaschi. Questa volta, tra le mura amiche del proprio stadio, che ha portato 19 dei 30 punti ottenuti quest’anno, gli uomini di Gasperini proveranno a sovvertire quel finale, puntando forte anche sul fatto che, i precedenti, li vedono i grandi favoriti.

Atalanta-Frosinone, statistiche e precedenti del match

Nei cinque precedenti tra queste due formazioni in Serie A, la Dea è riuscita a portare a casa tre vittorie ed un pareggio. Nell’ultima gara, però, è arrivato un ok che Gasperini proverà a riscattare, ben consapevole del fatto che a Bergamo nei 2 precedenti scorsi sono arrivati due larghi successi: 2-0 nell’agosto del 2015 e 4-0 tre anni dopo.

Il fattore campo, quindi, soprattutto questa volta, potrebbe essere un vero e proprio fattore determinante: la spinta dei tifosi, infatti, non è mai mancata alla squadra anche nei momenti più difficili. La difesa della Dea, soprattutto in casa, sta facendo vedere cose egregie: 21 reti subite in tutto, davvero pochissime, non capitava da oltre 20 anni, precisamente dalla stagione 2000/2001, che l’Atalanta subisse così pochi gol in 19 partite. Il Frosinone, però, venderà cara la pelle, per cercare di scacciare i fantasmi della zona retrocessione, distante solo due punti dopo il filotto di quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque uscite di campionato.