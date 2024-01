Fifa The Best: da Guardiola al Brasile, tutti i premi

Annunciati i vincitori dei The Best Fifa: Guardiola premiato come miglior allenatore, nel FIFA FIFPRO Men’s Pro XI nessun ‘italiano’

Sono stati annunciati questa sera i vincitori dei The Best FIFA, i premi della Federcalcio mondiale relativi al 2023.

A trionfare ancora una volta Lionel Messi che ha battuto Haaland e Mbappe. È stato Pep Guardiola a vincere il The Best Fifa Men’s Coach 2023: lo spagnolo, vincitore del Triplete con il Manchester City, ha preceduto Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. La finale dell’Inter non è stata sufficiente per inserire un italiano nella FIFA FIFPRO Men’s World XI, la migliore formazione dello scorso anno.

L’undici scelto da allenatore, giornalisti, calciatori e tifosi ha premiato ovviamente il Manchester City, ma non solo. Così in porta c’è Courtois, quindi Stones, Walker e Ruben Dias in difesa; a centrocampo ci sono Bernardo Silva, Kevin de Bruyne e Jude Bellingham. In attacco, un poker da fantascienza: Messi, Haaland, Mbappe e Vinicius.

Tra gli altri premi, Ederson ha vinto il riconoscimento come miglior portiere dell’anno, mentre il premio Fair Play è andato al Brasile. Guilherme Madruga ha vinto il FIFA Puskas Award.