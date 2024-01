Doppietta letale per l’Inter: spediscono Thuram in un nuovo campionato

Calciomercato Inter, Thuram continua a calamitare l’attenzione mediatica dentro e fuori dal campo. Destinazione a sorpresa

Nella roboante vittoria ottenuta contro il Monza, Marcus Thuram ha ricoperto un ruolo di nevralgica importanza. Il francese, autore del gol che ha sigillato il pokerissimo nerazzurro, ha fornito una prova fisicamente e tecnicamente importante. Gli strappi del francese hanno permesso alla compagine di Inzaghi di imprimere le frustate letali alla gara, mettendo costantemente in apprensione la retroguardia brianzola.

Più in generale, l’impatto avuto da Thuram con la nuova realtà è stato letteralmente clamoroso. Atterrato a Milano con un esborso relativamente contenuto, l’attaccante transalpino non ha faticato a prendere per mano la squadra, alimentando l’intesa da sogno con Lautaro Martinez. Tuttavia, le ottime prove offerte da Thuram, come prevedibile, hanno acceso i riflettori delle big europee. Tutt’altro che indifferenti agli ottimi spunti forniti dal figlio d’arte in questa prima parte di stagione, il figlio d’arte sarebbe finito nel mirino di diverse big europee.

Calciomercato Inter, Thuram nel mirino di due club della Premier

A fornire ragguagli importanti sugli spifferi di mercato riguardanti il futuro di Marcus Thuram è stato il giornalista Ekrem Konur secondo il quale sulle tracce del gioiello dell’Inter ci sarebbero due club di Premier League.

Fino a questo momento, però, sarebbero stati effettuati soltanto dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Nessuna offerta è arrivata nel quartier generale dell’Inter che, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei calciatori simbolo di questa stagione dei meneghini. Con il contratto in scadenza nel 2028, il classe ’97 è considerato dalla proprietà nerazzurra un vero e proprio punto di riferimento. Ragion per cui, soltanto un’offerta irrinunciabile – proposta che non è ancora arrivata – potrebbe far saltare il banco. Ipotesi comunque ancora piuttosto fredda.

Thuram è concentrato a far bene con la maglia dell’Inter, in una seconda parte di stagione densa di impegni sia in campo nazionale che internazionale. Al futuro – eventualmente – ci sarà tempo e modo di pensare. La Premier League bussa alla porta dell’Inter per Thuram: Marotta non trema. Il futuro dell’attaccante francese è ancora a Milano.