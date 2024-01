Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 14 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali presenti sulle prime pagine di oggi, domenica 14 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Largo spazio alla vittoria dell’Inter sul campo del Monza, un 5-1 che conferma i nerazzurri in testa alla classifica, in attesa della sfida tra Juventus e Sassuolo di martedì. Così la ‘Gazzetta dello Sport’ apre con: ‘L’Inter è già super’, con riferimento alla Supercoppa in programma la prossima settimana. Più in basso: “Risposte Juve” tra campo e mercato.

Di spalla, invece, spazio a Milan-Roma: “San Siro, a chi fai la grazia”. Sempre di spalla la vittoria nel recupero del Napoli: “Thriller Mazzarri“. Anche il ‘Corriere dello Sport’ sceglie il successo dell’Inter in apertura: “Calha reale” il titolo che campeggia in prima pagina. Ma c’è anche il mercato di spalla: “Henderson subito che Allegri si convince”. A centro pagina c’è invece Milan-Roma: “Mou deve fare il mago a ‘San Siro'”. Il taglio basso è riservato ai campioni d’Italia: “Napoli, che cuore”.

TuttoSport, invece, apre con il calciomercato: “Juve, Henderson spinge”. In taglio alto c’è il Torino: con il messaggio del tecnico. “Juric al Toro e a Cairo: “Alziamo il livello!”. Di spalla riecco l’Inter: “Inter devastante. Annulla il Monza e blinda il primato”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 14 gennaio 2024

Passiamo all’estero e diamo uno sguardo ai giornali spagnoli che aprono con la finale della Supercoppa di Spagna in programma questa sera tra Real Madrid e Barcellona. “Superfinal” titola AS, stesso titolo scelto anche da Marca.

In Francia, invece, a prendersi la scena è Lens-Psg: “Lo show de France” titola ‘L’Equipe’. Infine, in Inghilterra le pagine sportive del Daily Star si dedicano al mercato e alla scelta di Henderson: “Dutch Courage”.