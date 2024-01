Pioli ‘copia’ Allegri: “Toglieteci dalla lotta scudetto”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo il successo sulla Roma: dalla visita di Cardinale alla lotta scudetto

Tris del Milan sul campo della Roma e importante vittoria in chiave Champions. Al termine del match a ‘DAZN’ Stefano Pioli commenta così la partita, soffermandosi su alcuni argomenti.

RISCHI FINALI – “Sul 2-1 si era riaperta la partita, bisogna chiuderla. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni per fare il terzo gol, c’era anche un po’ di stanchezza però l’abbiamo gestita bene. Nel finale poi il terzo gol ci ha dato serenità”.

ESTERNI – “Hanno fatto quanto richiesto, contro un modulo che garantisce grande ampiazza a loro. Abbiamo provato ad aspettarli un po’ di più ogni tanto per non concedere troppa profondità a El Shaarawy e Lukaku. Possiamo fare meglio la fase difensiva, come nel caso del rigore: sono le piccole cose che vanno migliorate. Tatticamente però abbiamo fatto bene”.

VISITA CARDINALE E MERCATO – “Il club sa che ci sono delle esigenze e stanno lavorando. Vedremo se ci saranno delle occasioni da raccogliere per riempire qualche buco causato dagli infortuni. Ci ha fatto piacere la visita di Cardinale. Non so parlare di budget per il mercato di gennaio, di cifre perché non ne sono a conoscenza”.

Milan-Roma, Pioli: “Le aspettative le abbiamo alzate noi”

CRITICHE ECCESSIVE – “Non sono preoccupato, né infastidito, né permalose su certe critiche. Le aspettative ce le siamo alzate da soli in questi anni tramite il percorso. È normale che ci si aspettava sempre il massimo, quando non raggiungi certi obiettivi ci sono le critiche e queste situazioni. Conta lavorare con serenità e trovare le soluzioni: la stagione è ancora molto lunga e ci sono ancora tante possibilità per dimostrare che siamo una squadra di valore che può lottare per il vertice. Dentro la corsa per il titolo? No, toglieteci. Abbiamo fatto un discreto girone di andata, vogliamo fare un miglior girone di ritorno”.

CLASSIFICA– “Visto quanto ci siamo detti quest’estate, potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo quel mese, quelle quattro partite in cui abbiamo raccolto solo due punti pur non giocando così male da raccogliere due punti. Però è inutile pensare a quel che poteva essere: ci sono tante partite in cui possiamo dimostrare di poter dire la nostra”.