Palladino lancia l’Inter verso lo scudetto: “Mi ha impressionato”

Monza travolto dalla capolista Inter nell’anticipo dell’U-Power Stadium: le parole in conferenza stampa di Raffaele Palladino

Notte fonda per il Monza all’U-Power Stadium. Stavolta i brianzoli non replicano l’impresa dello scorso campionato a San Siro, travolti dalla furia nerazzurra.

L’Inter domina e rifila un pokerissimo senza appello ai padroni di casa, al quale nom basta il rigore trasformato da Pessina. Troppo netto il divario in campo tra e due squadre, con Palladino che non ha digerito in particolare l’espulsione nella ripresa: “L’arbitro era un po’ nervoso, mi sono avvicinato con educazione per chiedere spiegazioni. Mi ha buttato fuori senza motivo. In questo momento non si può parlare: la prossima volta resterò zitto”, esordisce l’allenatore biancorosso puntando il dito contro Rapuano.

Palladino esalta poi la forza dell’Inter: “È vero che abbiamo sbagliato l’approccio, ma stasera abbiamo incontrato una corazzata. Sono partiti subito forte, si è visto subito che volevano vincere. Quando becchi una squadra così forte, che gioca con questa intensità e che non molla una palla, tutto diventa più difficile. L’Inter stasera mi ha impressionato, con la Juventus si giocheranno lo scudetto fino alla fine del campionato. Sono le due squadre più forti. A livello di rosa e completezza, l’Inter però ha davvero grandissima qualità. Se approcciano le partite con questa mentalità possono vincere lo scudetto“.

Palladino infine conclude sugli obiettivi del Monza: “Non dobbiamo fare drammi e restare tranquilli. Siamo primi della parte destra della classifica e il nostro scudetto sarà restare in quella posizione. Cecheremo di trarre degli insegnamenti da questa sera e cercare di fare meglio con squadre meglio attrezzate di noi”.