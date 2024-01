Nuovo esonero in Serie A: richiamato per salvare la stagione

Ancora una sconfitta in Serie A e panchina che rischia di saltare: riflessioni in corso, può esserci il ritorno dell’allenatore

Aria di nuovo ribaltone in Serie A. Gli anticipi della ventesima giornata del massimo campionato hanno dato verdetti destinati a lasciare il segno.

Il riferimento è alla panchina dell’Empoli, sconfitto nello scontro salvezza contro il Verona: il 2-1 degli scaligeri è una mazzata alle speranze salvezza del club toscano, penultimo con tredici punti conquistati in sedici partite. Il cambio in panchina, con Andreazzoli al posto di Zanetti (quattro partite e zero punti per lui), non ha avuto l’effetto di far risalire la compagine azzurra che ora potrebbe decidere un nuovo ribaltone.

Riflessioni in corso nel club del presidente Corsi che potrebbe decidere di allontanare l’allenatore per richiamare il tecnico con il quale l’Empoli ha iniziato una stagione. Stagione maledetti per i toscani che non vincono dallo scorso 12 novembre, quando riuscirono ad espugnare il Maradona battendo il Napoli campione d’Italia in carica.

Un successo dopo il quale i toscani si sono fermati: appena 3 punti in otto partite, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Un rendimento che ha fatto partire le riflessioni sulla posizione di Andreazzoli che potrebbe ricevere il benservito. In questo caso, come detto, il suo posto potrebbe essere affidato nuovamente a Zanetti.

Calciomercato Empoli, Andreazzoli in bilico: pronto Zanetti

E dire che l’arrivo di Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli aveva dato nuove speranze con i sette punti conquistati nelle prime cinque gare del nuovo tecnico. Poi la discesa che è diventata una vera e propria caduta libera con appena un punto conquistato nelle ultime cinque giornate di campionato.

Una situazione che richiede una svolta immediata: ecco perché ad Empoli pensano ad un nuovo esonero, con Andreazzoli in bilico e la possibilità che a guidare i toscani nel prossimi match contro il Monza ci sia Zanetti.