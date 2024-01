Non si presenta al raduno e finisce fuori dai convocati: scoppia il caso

Escluso dai convocati dopo non essersi presentato al raduno: scoppia il nuovo caso, cosa sta succedendo

Niente allenamento e punizione durissima: il tecnico non ha intenzione di tornare indietro sui propri passi e attua la linea dura anche per uno dei big della rosa.

Non presentarsi all’allenamento senza giustificazione è un comportamento che non può essere tollerato anche se sei l’uomo più rappresentativo (e pagato) della tua squadra. Figurarsi se già da settimane il tuo nome è sulla bocca di tutti per la rottura con il club: Karim Benzema è sempre più un caso all‘Al-Ittihad, formazione campione in carica della Saudi Pro League, ma attualmente settima in classifica e con 25 punti di distacco dall’Al-Hilal capolista.

Una situazione che è aggravata dal comportamento dell’ex bomber del Real Madrid, ormai in rottura aperta con il club e l’allenatore, Marcelo Gallardo. Tutto parte dalla sconfitta con l’Al-Nassr, con insulti arrivati a Benzema, per il suo scarso rendimento, costretto a chiudere i suoi account social. Il francese avrebbe saltato anche gli ultimi allenamenti del 2023, prima della vacanza accordata dal club a tutti i calciatori.

Venerdì scorso era previsto il ritorno agli allenamenti ma, stando quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, Benzema non si è presentato.

Benzema fuori dai convocati: è rottura totale con l’Al-Ittihad

Un comportamento sul quale Marcelo Gallardo non ha voluto chiudere un occhio. Così il tecnico argentino ha deciso di escludere Benzema dai convocati per il mini stage in programma negli Emirati Arabi nei prossimi giorni.

Una presa di posizione che segna un’ulteriore rottura tra il club saudita e il bomber francese, con l’ex Real Madrid che starebbe anche valutando la possibilità di tornare in Europa. Da giorni si parla della possibilità di rivedere Benzema in uno dei campionati del Vecchio Continente. Una delle squadre accostate al 36enne di Lione è l’Arsenal, alla ricerca di un bomber prolifico per dare l’assalto alla Premier League.

Si vedrà se saranno davvero i Gunners la nuova squadra di Benzema, per il quale la ricca avventura in Arabia Saudita potrebbe chiudersi dopo neanche sei mesi.