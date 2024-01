Mourinho via subito: al posto di Conte hanno scelto lui

Decisione presa in casa Roma: Mourinho via subito, ma la scelta del sostituto spiazza tutti: niente Conte

Una partita tra deluse in programma stasera a San Siro. La sfida tra Milan e Roma, prima giornata del girone di ritorno, vedrà di fronte due squadre desiderose di ripartire con il piede giusto dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

Per il Milan un’occasione di consolidare ancora di più il terzo posto, per la Roma l’opportunità di restare agganciata al treno europeo. Tanti saranno gli assenti tra giocatori infortunati, come Dybala e Tomori giusto per citarne due, agli assenti in Coppa d’Africa come Bennacer e Ndicka. Per i giallorossi in particolare la sfida sa molto di dentro-fuori vista la posizione in classifica e viste le sonore critiche recentemente rivolte a José Mourinho.

Roma, via Mourinho: i tifosi scelgono De Rossi

Proprio in questo senso, Calciomercato.it ha proposto ai suoi follower di Twitter cosa dovrebbe fare la società giallorossa in caso di sconfitta e di prestazione non convincente contro i rossoneri.

📊SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊 Questa sera #MilanRoma può essere decisiva per il futuro di #Mourinho: in caso di sconfitta contro i rossoneri, cosa dovrebbe fare la proprietà giallorossa❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 14, 2024

E i risultati del sondaggio rivelano una grossa sorpresa: il 42,9% dei partecipanti ha optato per l’esonero di Mourinho e per chiamare in panchina Daniele De Rossi. L’ex capitano e bandiera giallorossa è al momento senza squadra dopo la deludente prima avventura della sua carriera alla guida della Spal nella scorsa stagione. Il 37,1% ha invece votato per la permanenza di Mourinho, anche in caso di sconfitta a San Siro.

Molto più distaccate invece le altre opzioni. L’11,4% ha optato per l’approdo immediato in panchina dell’austriaco Glasner, ex tecnico dell’Eintracht Francoforte il cui nome è stato tra l’altro accostato anche al Milan recentemente. Ancora più bassa invece la percentuale di chi ha votato per Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale è libero dopo l’avventura al Tottenham e per lui si è tanto parlato di Milan e Napoli. Conte però è stato votato solo dall’8,6% dei votanti.