Milan-Roma, ride in faccia all’avversario: polemica in campo

Momento polemico nel corso di Milan-Roma, un rossonero e un giallorosso a confronto faccia a faccia: cosa è successo

Va in archivio una bella gara, quella tra Milan e Roma, con le squadre che si sono date battaglia per novanta minuti, vedendo prevalere i rossoneri per 3-1. Verdetto sostanzialmente giusto, anche se i giallorossi non hanno demeritato, in ogni caso la squadra di Pioli incamera tre punti importanti mentre la frenata in zona Champions per gli uomini di Mourinho è alquanto dolorosa. Non sono mancati però momenti di una certa tensione in campo, con recriminazioni arbitrali da una parte e dall’altra, e non soltanto.

C’è stato un episodio particolare al 23esimo del primo tempo, colto dalle telecamere, con un faccia a faccia tra due protagonisti della sfida. Il romanista Celik, in proiezione offensiva nell’area avversaria, ha perso malamente palla incartandosi in maniera goffa mentre tentava un cross. Reijnders, che era andato a chiudere su di lui, è scoppiato a ridergli in faccia per la giocata non riuscita. Non esattamente un gesto di fair play da parte dell’olandese del Milan.