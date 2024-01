Milan-Krunic, addio al veleno: i saluti social fanno discutere

Dopo oltre quattro anni il centrocampista Rade Krunic lascia il Milan: giocherà in Turchia nel Fenerbahce almeno fino a giugno

Quattro anni e mezzo ricchi di soddisfazioni, di molte luci e qualche ombra, soprattutto in questa prima parte di stagione. Rade Krunic lascia il Milan al termine di un lungo percorso che lo ha visto spesso protagonista, con un ruolo di vitale importanza nel progetto tecnico di Stefano Pioli.

Arrivato a Milanello nell’estate del 2019 dall’Empoli, Krunic ha convinto subito Pioli per la sua superlativa intelligenza tattica e la capacità di amministrare il gioco in mezzo al campo. Al netto di qualche problema fisico che lo ha fin troppo condizionato, nell’anno dello scudetto (2021-2022) ha messo a referto 28 presenze. Poi qualcosa si è rotto nel rapporto tra il giocatore e la società, soprattutto con la nuova proprietà.

Milan, l’addio di Krunic è un caso: ringrazia tutti tranne Cardinale

Pochi minuti fa il trequartista bosniaco, che già l’estate scorsa aveva ricevuto una proposta importante del Fenerbahce, ha inviato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram: una lista di ringraziamenti sentiti e sinceri nei confronti di tutto l’ambiente rossonero. O meglio, quasi tutto…Infatti non può non saltare agli occhi il mancato saluto nei confronti del proprietario, Gerry Cardinale e della nuova dirigenza, l’ad Giorgio Furlani e il ds Moncada.

Queste le parole di Krunic riportate nel post apparso su Instagram: “Avrei molto da dire, ma mi fermo ai ringraziamenti. Inizierò con un grande grazie a Paolo (Maldini), Ricky (Massara) e Zvone (Boban) di avermi dato la possibilità di giocare in questo grande club. Grazie al Mister Pioli per tutti questi anni, alla sua fiducia in me e alla sua stima nei miei confronti”.

C’è spazio infine per un saluto allo staff tecnico e in particolare della squadra: “Grazie allo staff tecnico, allo staff medico, a tutta la gente che lavora nel Milan che mi ha aiutato in tutti modi per facilitare la mia vita personale. Grazie a tutti i tifosi che hanno saputo rispettare me, la mia dedizione e la voglia di aiutare la squadra. E soprattutto grazie ai miei compagni. Voi sapete cosa penso di voi come persone e come giocatori”. Nessuna menzione di Cardinale e del management…