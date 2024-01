Milan forza tre: adesso Mourinho è nei guai

Il Milan regola 3-1 la Roma nel big match di San Siro, vittoria meritata per gli uomini di Pioli: per Mourinho è crisi

Vittoria bella e preziosa, per il Milan, che vince 3-1 sulla Roma e rafforza ulteriormente il terzo posto. Per i giallorossi, occasione importante fallita nella corsa al quarto posto, un ko che pesa per gli uomini di Mourinho.

Capitolini che iniziano la gara con un approccio che pare più efficace, ma al primo affondo passa il Milan. Adli riceve al limite, scherza Kristensen e la piazza all’angolino, nulla da fare per Svilar. Da lì si vede un bel Milan, che flirta con il gol del raddoppio, soprattutto con un palo di Theo Hernandez, un colpo di testa di Giroud e un rigore chiesto per contatto su Loftus-Cheek. La Roma però non resta a guardare, Maignan deve salvare su un diagonale di Celik e un destro di Paredes va alto di poco. Nella ripresa, esce meglio dai blocchi il Milan, che va vicino al raddoppio con Reijnders e Loftus-Cheek e lo trova con Giroud che insacca di testa una sponda di Kjaer. La Roma, però, ha un Pellegrini in più nel motore, che si guadagna il rigore trasformato da Paredes e ispira altre azioni molto pericolose dei suoi. Nel momento più complicato, il Milan ristabilisce le distanze con un grande uno-due tra Giroud ed Hernandez finalizzato con un bel sinistro del terzino. Pellegrini continua a lottare e chiama Maignan a una grandissima parata, ma Musah sfiora la quarta rete colpendo il palo dopo una bella serpentina. Applausi per il Diavolo, per la Roma un altro passo falso pesante.

MILAN-ROMA 3-1 – 11′ Adli (M), 56′ Giroud (M), 69′ Paredes rig. (R), 84′ Theo Hernandez (M)

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 51, Juventus* 46, Milan 42, Fiorentina 34, Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Atalanta* 30, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Frosinone* 17, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12

*una partita in meno