L’Udinese sfiora il colpaccio: Nzola firma il pari

La domenica pomeriggio della prima giornata di ritorno prosegue con Fiorentina-Udinese. L’esito della sfida del Franchi

La 20esima giornata di Serie A prosegue con le ultime partite di questa domenica, in attesa poi dei posticipi dei prossimi giorni. Fiorentina e Udinese sono scese in campo alle ore 18 per una gara dal peso specifico elevatissimo soprattutto per i padroni di casa, a caccia di un importante piazzamento europeo.

La sfida del Franchi è stata spettacolare e senza esclusione di colpi, risolta solamente nel finale da un calcio di rigore. I primi squilli di serata sono stati però tutti di marca Udinese con il gol di Lovric dopo appena 10 minuti, servito al meglio da Lucca. Lo stesso centravanti italiano ha quindi sfiorato il raddoppio calciando però troppo centrale su Terracciano pochi minuti dopo.

Prima della fine del primo tempo lo stesso portiere viola si è quindi reso protagonista di una bella parata su calcio di punizione di Samardzic. L’intervallo porta però consiglio ai padroni di casa che ricominciano con un piglio ben diverso a partire dal momentaneo pari di Beltran di testa su assist di Faraoni.

Non si fa però attendere una nuova risposta dei bianconeri di Cioffi prima con un palo di Thauvin, e poi con una girata vincente di destro dello stesso francese al 73′. Un gol pesantissimo che sembrava condannare la Fiorentina al ko. Il finale al Franchi però è folle: prima il pari di Nzola su rigore e poi il palo a negare la gioia della rete da tre punti a Bonaventura in pieno recupero.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus* 46, Milan* 39, Fiorentina 34, Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Atalanta* 30, Roma* 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Frosinone* 17, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12

*una partita in meno