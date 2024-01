Lazio-Roma non è ancora finita: il nuovo video scatena il caos

Lazio-Roma non è ancora finita: tifosi scatenati dopo il nuovo video

E’ stata la settimana di derby, è stata la settimana di Lazio-Roma, ma gli strascichi, dopo la vittoria biancoceleste, proseguono.

Perché la Lazio in campionato ha affrontato il Lecce nel lunch match domenicale e tra i protagonisti della partita c’è stato l’estremo difensore giallorosso Wladimiro Falcone. Il portiere, cresciuto nel vivaio della Sampdoria, è nato a Roma ed è dichiarato tifoso romanista. A fine gara gli animi si sono fatti piuttosto tesi e Falcone è stato uno dei protagonisti. Già nella gara d’andata, vinta dal Lecce, il portiere si era reso protagonista di un gesto che aveva attirato l’ira dei tifosi della Lazio. Tifosi che, dopo la sfida odierna, hanno voluto rispondere a tono, puntando il dito contro l’estremo difensore che ha battibeccato nei minuti finali con Ciro Immobile.

Non si fa mai il coatto nella partita d’andata perchè poi c’è il ritorno. Ma tu sei romanista e non sai “gestirti” e poi rosichi come oggi. Hai fatto il coatto alla andata? Oggi stai zitto e abbozzi #Falcone#LazioLecce pic.twitter.com/AOzX5HdbWn

— Vittorio Campanile (@VittorioCampa) January 14, 2024