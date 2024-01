Lazio-Lecce, pessime notizie per Sarri in vista della Supercoppa: un titolare subito fuori

Brutta tegola per la Lazio in vista nella partita in corso con il Lecce e in vista della Supercoppa Italiana contro l’Inter

Lazio-Lecce rappresenta una partita dalle mille insidie per i biancocelesti. Lo aveva già anticipato Sarri nella conferenza post-derby, con l’obiettivo di far arrivare da subito alla squadra il messaggio di tenere altissima la concentrazione. Anche perché il quarto posto è tornato alla portata, ma ora la Lazio dovrà fermarsi in campionato per la Supercoppa Italiana.

Il tecnico toscano ha recupero Luis Alberto, oggi titolare, oltre a Immobile che però è partito dalla panchina. A disposizione praticamente tutti per la partenza in Arabia Saudita, ma intorno al 25′ la tegola è servita in difesa. Patric è stato infatti costretto a lasciare il campo per infortunio, lasciando spazio ad Alessio Romagnoli che era tornato da titolare contro la Roma dopo un’assenza di due mesi. Lo spagnolo si è allacciato con Almqvist, ma la sua spalla ha avuto una torsione innaturale ed è rimasto a terra per qualche secondo. Poi il numero 4 laziale si è rialzato, ma alcuni minuti più tardi si è dovuto arrendere definitivamente. Per il classe ’94 l’infortunio è alla spalla destra, su cui aveva già subito un colpo nel derby. Una brutta notizia per Sarri, visto che Patric era ormai un titolare, scalzando Casale, accanto a Romagnoli. Saranno da valutare le sue condizioni in vista della semifinale con l’Inter di venerdì.