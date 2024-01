Grave errore nella formazione, sconfitta a tavolino inevitabile

Grave errore nella presentazione della formazione e il giudice sportivo non può far altro che assegnare la sconfitta a tavolino

Può capitare di incorrere in un errore di formazione anche nel 2024. Una dimenticanza o forse una disattenzione può costare però caro, visto che il regolamento parla chiaro in termini di irregolarità.

Lo ha scoperto a proprie spese una formazione che sta lottando per la salvezza nel proprio campionato: si tratta del Casciana Terme Lari, società che disputa il campionato di Seconda Categoria della Toscana ed è inserita nel Girone D. Una squadra che è impelagata nella lotta per non retrocedere e che ha visto cancellata la vittoria maturata sul campo (2-1) contro una delle migliori compagini del torneo, l’Acciaiolo, formazione che è attualmente al secondo posto in classifica.

Sul terreno di gioco, come detto, il Casciana Terme Lari aveva portato a casa i tre punti grazie al successo per 2-1: una vittoria macchiata però dalla presenza sul terreno di gioco di Lorenzo Rocchi. Il calciatore, infatti, non avrebbe dovuto prendere parte alla partita in quanto squalificato.

Seconda Categoria, dimenticano la squalifica: sconfitta a tavolino

Su questo si è basato il reclamo dell’Acciaiolo che ha portato il giudice sportivo ad assegnare la sconfitta a tavolino alla squadra di casa.

Nel comunicato del giudice sportivo si legge che il ricorso è accolto in quanto Lorenzo Rocchi era stato effettivamente squalificato la settimana prima della partita e non avrebbe potuto quindi essere schierato in campo dalla propria squadra. In virtù di ciò, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare il Casciana Terme Lari con la sconfitta a tavolino per 0-3 e con un’ammenda di 200 euro.

Inoltre sanzionato con un’inibizione fino al 21 gennaio il dirigente accompagnatore Andrea Dal Canto e squalificato ulteriormente per una giornata Rocchi.