Felipe Anderson risolve la grana Lecce: Sarri sorpassa il Napoli, tensione nel finale

Una zampata di Felipe Anderson permette alla Lazio di battere il Lecce nel lunch match della 20esima giornata di Serie A

Tre punti preziosissimi per la squadra di Maurizio Sarri che si impone di misura su un buon Lecce all’Olimpico: decide un gol di Felipe Anderson.

In avvio di partita è il Lecce a creare i maggiori pericoli sotto porta: dopo cinque minuti ci prova Oudin con un tiro da fuori prontamente deviato in calcio d’angolo da Patric. Passano due minuti e lo stesso Oudin batte un calcio di punizione pescando la testa di Baschirotto che colpisce senza però dare potenza al pallone facilmente bloccato da Provedel.

La Lazio risponde al 13′ con Luis Alberto che serve a rimorchio Isaksen il quale calcia di punta trovando però la risposta di un attento Falcone. Poco dopo la mezz’ora Lecce di nuovo pericoloso, prima con Kaba che riceve da Almqvist per poi calciare di forza sul primo palo, colpendo però Provedel. Due minuti dopo il solito Oudin batte un calcio d’angolo trovando l’incornata di Pongracic che però non centra la porta.

Lazio-Lecce: highlights, tabellino e classifica

Lazio rigenerata e più pericolosa nel secondo tempo: al 54′ Zaccagni spreca l’occasione per segnare calciando sopra la traversa dopo una bella imbeccata di Luis Alberto. Passano quattro minuti e Felipe Anderson sblocca il risultato, battendo Falcone dopo l’ennesima invenzione di Luis Alberto. Al 67′ Lecce vicino al pareggio con Almqvist sfonda a destra e mette in mezzo per la girata a lato di Krstovic la cui mira è ancora imprecisa. Nel finale la Lazio avrebbe anche l’occasione per raddoppiare con Immobile che ha un’ottima chance senza però riuscire a calciare da posizione invitante.

LAZIO-LECCE 1-0

58′ Felipe Anderson

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51*, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Lazio 33*, Bologna 32, Napoli 31*, Atalanta 30, Roma 29, Torino 28*, Monza 25*, Genoa 22*, Lecce 21*, Sassuolo 19, Frosinone 17, Udinese 17, Verona 20*, Cagliari 15, Empoli 13*, Salernitana 12*

*una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita