“È rigore solo per l’Inter”: ennesima bufera sul Var

In Milan-Roma altre polemiche Var, il contatto da rigore fa discutere e viene tirata in ballo l’Inter per altre decisioni dello stesso tenore ma di segno opposto

Sono i giorni più difficili del Var, probabilmente. Polemiche a non finire praticamente in ogni partita e Milan-Roma non fa eccezione. Con la bufera che si scatena per un rigore non concesso.

Aveva chiesto il penalty il Milan, per un contatto sulla caviglia di Loftus-Cheek. Guida non lo ha concesso in diretta, nemmeno il Var è stato di questo avviso. In molti, sui social, hanno fatto notare che però per un contatto praticamente identico a Marcus Thuram il rigore era stato concesso in Inter-Frosinone di qualche tempo fa. E inevitabilmente, i commenti in tal senso sono stati parecchio caustici:

In effetti non li danno mai questi rigori https://t.co/2rxC0Rwrwf pic.twitter.com/5ozrUccMOb — Gaetano (@GaeWeAreAcMilan) January 14, 2024

Questo in Italia non è rigore (a meno che non capiti all'Inder) https://t.co/qhwueH6cDg — paolo ACM1899 vanzi (@PStopardi) January 14, 2024

Il fallo su Loftus Cheek se lo fa il Milan è sempre rigore (con l'Udinese l'ultimo della serie) se lo subisce " ininfluente " — Corrado ♥️♠️ (@dino_andreani) January 14, 2024

Se Loftus cheek avesse subito quel fallo con la maglia dell'Inter non solo gli avrebbero dato il rigore ma dal var gli avrebbero dedicato anche un coro#MilanRoma #MarottaLeague — Devil R&B (@gianpy_83) January 14, 2024

Loftus-Cheek il calcetto l'ha preso, su Lautaro e Thuram sarebbe stato rigore 100%#MilanRoma — Jacopo 🔴⬛ (@Jacop83) January 14, 2024

Sgambetto netto su LoftusCheek, nella #MarottaLeague il Var non interviene Molto bene avanti così 👍🏽 — Zirkziano (@Zirkziano) January 14, 2024

Tl intasata per richieste di rigore sul contatto su Loftus-Cheek, vi prego è una simulazione mostruosa quella, ma avete mai giocato a calcio? Detto questo, è letteralmente lo specchio del tuffo di Thuram, se dai quello dai anche questo, due pesi e due misure?#MilanRoma — Alex²🐉 (@AlexIlSospeso) January 14, 2024

Leggero è leggero, certo se era Lautaro era rigore di sicuro — bannatodaalvino (@bannatodaalvino) January 14, 2024