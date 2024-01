DIRETTA Serie A, Milan-Roma: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho in tempo reale

Il Milan ospita la Roma a San Siro nel posticipo domenica valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni deluse dalla eliminazione dalla Coppa Italia che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, che mercoledì sono stati battuti dall’Atalanta ed estromessi dalla manifestazione nazionale, vogliono rialzare subito la testa in campionato e trovare la terza vittoria di fila dopo quelle contro Sassuolo ed Empoli. L’obiettivo è quello di tenere a distanza il quinto posto e magari provare a rientrare nel discorso scudetto. Dall’altro lato i giallorossi di José Mourinho, squalificato e sostituito in panchina da Foti, a loro volta hanno bisogno di voltare subito pagina dopo il derby perso contro la Lazio in coppa che ha fatto seguito al ko contro la Juventus ed il pareggio contro l’Atalanta per non rischiare di perdere il treno Champions. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e in streaming su smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si imposero con il punteggio di 2-1 grazie al rigore di Giroud ed al gol di Leao prima della rete di Spinazzola. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Meazza’ tra Milan e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Roma

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini; Llorente; Celik, Bove, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti)

