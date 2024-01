DIRETTA Serie A, Fiorentina-Udinese | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo i quattro anticipi di ieri, e le altre gare disputate oggi, alle 18 scendono in campo, per la ventesima giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina e l’Udinese

La final four, valida per la conquista della Supercoppa Italiana, si avvicina e, dopo i quattro anticipi giocati ieri, scende in campo un’altra squadra che parteciperà alla competizione: la Fiorentina. Per il ventesimo turno del campionato di Serie A, i viola affrontano l’Udinese.

La squadra di casa, guidata in panchina da Vincenzo Italiano, arriva a questo appuntamento da quarta forza del massimo campionato italiano e, nel turno precedente, hanno perso col minimo scarto sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Gabriele Cioffi si presentano a questa sfida dopo aver perso tra le mura amiche contro la Lazio di Maurizio Sarri, fresca semifinalista della Coppa Italia dopo aver battuto nel derby capitolino la Roma di José Mourinho. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-UDINESE

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran.. All. Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: