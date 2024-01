Addio Juventus, tentato dal club in crisi

La Juventus continua a monitorare il mercato, ma intanto una pista sembra essere destinata a sfumare sul nascere: scelta fatta

In attesa di scendere in campo martedì contro il Sassuolo e di provare a tenere il passo dell’Inter, vittoriosa a Monza, la Juventus può concentrarsi sul calciomercato. La linea tracciata dal club bianconero non cambia: la squadra sta bene così e si valuteranno eventuali occasioni per provare a rinforzare la rosa, senza però andare a toccare l’equilibrio all’interno dello spogliatoio.

Sembra essere questa la priorità nei ragionamenti della società che non vuole andare a rompere lo spirito di gruppo che in questa prima parte di stagione ha portato la Juve a due soli punti dall’Inter capolista. Allegri vuole continuare così e Giuntoli ha più volte ribadito che non si comprerà soltanto per comprare e chi arriverà dovrà essere un plus per la squadra.

Tra i nomi accostati ai bianconeri, da qualche giorno circola con insistenza quello di Jordan Henderson che vuole tornare in Europa dopo appena sei mesi all’Al-Ettifaq, nella Saudi Pro League. Come raccontato da Calciomercato.it, Henderson è stato proposto alla Juventus, così come ad altri club europei, con Giuntoli che offre sei mesi di prestito.

Calciomercato Juventus, Henderson ha fatto la sua scelta

Il suo futuro però dovrebbe essere lontano dalla Serie A. Questo è quanto sostiene il ‘Mirror’, secondo cui il centrocampista inglese sarebbe vicino a chiudere il suo trasferimento all’Ajax.

Un affare in prestito che i Lancieri sentono di essere ad un passo dalla chiusura: il club olandese ha bisogno di rinforzi per raddrizzare una stagione decisamente negativa. La squadra di Amsterdam è al quinto posto in classifica e fuori dalle coppe europee ed ha bisogno di nuovi acquisti per dare più consistenza ad una squadra che ha faticato non poco in questo inizio di stagione.

Secondo il tabloid inglese la scelta sarebbe già stata fatta con la Juventus che si sarebbe inserita troppo tardi sul 33enne centrocampista inglese.