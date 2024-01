Adani ancora contro Vieri: “È la cosa più grave che non perdonerò”

Daniele Adani torna alla rottura della Bobo Tv e della separazione con Christian Vieri: “Non lo perdonerò”

Niente perdono: Lele Adani non torna indietro e non ha intenzione di rappacificarsi con Bobo Vieri. La vicenda BoboTv, con la rottura tra l’ex bomber e i suoi tre compagni di viaggio ed ormai ex amici (Ventola, Cassano e lo stesso Adani) continua a far discutere ed incuriosire.

A provare a soddisfare la fame di notizie dei fan del format che su Twitch ha avuto un notevole successo dal 2020 in poi è proprio Adani che a ‘Il Messaggero’ racconta la sua verità sull’intera vicenda, chiudendo ad una possibile pace tra i ‘contendenti’. L’ex difensore spiega che la BoboTv è finita a novembre in maniera inaspettata e che era il frutto di un percorso di amici. Proprio per questo la delusione è ancora più grande: “Il tradimento dell’amico è la cosa più grave e che non perdonerò”.

Il riferimento è, ovviamente, a Vieri che Adani reputa il vero colpevole dell’intera vicenda: “Ho salvato la BoboTv una quarantina di volte togliendo qualcosa da me. Era qualcosa che univa tutto: il valore dell’amicizia. Una persona ha dimostrato di non meritarla”.

Adani contro Vieri: “Non c’è possibilità di chiarimento”

Nel corso dell’intervista, Adani racconta anche qual è attualmente il rapporto o meglio il non rapporto con Vieri: i due ormai non si sentono dal momento della rottura.

“Non ci siamo più sentiti perché so molto bene quel che è successo”. Per Adani “non ci sarà possibilità di chiarimento. Sono accadute molte altre cose non giuste, che non dirò”. Poi l’ultimo messaggio all’ex amico: “Questo modo di tradire nuove a chi lo fa: se ha un po’ di coscienza, chi deve convivere con il tradimento è più ferito e danneggiato di chi l’ha subito”.