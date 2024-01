Verso Juventus-Sassuolo, le ultime dal JTC: le condizioni di Chiesa e Rabiot

Dopo la vittoria contro il Frosinone per 4-0 in Coppa Italia, la Juventus torna al lavoro in vista della sfida contro il Sassuolo di Serie A, martedì sera. All’Allianz Stadium inizia la seconda parte del campionato dei bianconeri

Torna quindi la Serie A anche per la ‘Vecchia Signora’, che inizia il proprio girone di ritorno contro i neroverdi. La squadra si è ritrovata oggi, al mattino. Ci sono alcune novità per quanto riguarda la rosa di Allegri.

A Reggio Emilia lo scorso 23 settembre la Juventus passò una brutta serata, come ha tenuto a sottolineare Massimiliano Allegri giovedì sera, dopo la vittoria di coppa ai danni del Frosinone. Contro il Sassuolo finì 4-2, in una notte storta per i bianconeri, che da quella giornata non hanno più subito sconfitte in Serie A. E a dirla tutta, è stata anche l’unica sconfitta stagionale per i bianconeri, che da quella esperienza hanno dato una svolta in positivo al percorso in campionato.

Allo “Juventus Training Center” questa mattina la banda di mister Allegri si è ritrovata dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico. Sotto la lente di ingrandimento, le condizioni di Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Il francese non ha giocato in Coppa Italia a causa di un affaticamento al flessore; l’italiano è reduce da un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio operato.

Le assenze più importanti, oltre a quelle del solito Mattia De Sciglio e di Moise Kean, sono state quelle di Federico Chiesa e Adrien Rabiot. Le condizioni del due calciatori, in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo.

Nel doppio confronto della settimana scorsa contro la Salernitana, prima in Coppa Italia e poi in campionato, Federico Chiesa è stato protagonista solamente della prima sfida. Poi lo stop per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio operato al legamento crociato. Adrien Rabiot ha preso parte anche alla seconda sfida, sempre vittoriosa, allo stadio “Arechi” di Salerno, per poi fermarsi per un affaticamento al flessore della coscia sinistra. Entrambi non sono stati convocati per il Frosinone, ancora in Coppa.

Adrien Rabiot ha effettuato un allenamento differenziato nella giornata odierna, mentre Federico Chiesa ha effetuato un allenamento parzialmente con la squadra. Da monitorare quindi le condizioni dei due giocatori per la gara col Sassuolo. Al momento restano entrambi in dubbio per martedì sera. Decisivi saranno i prossimi giorni di lavoro.