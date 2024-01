Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 13 gennaio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Ritorno di fiamma”. Gran Premio Inzaghi: tra Monza e l’Arabia. La rivolta degli arbitri. Terno sul Napoli. Ibra aiutaci tu. Sinner assalto allo Slam.

Così apre il Corriere dello Sport: “Henderson, Max ci prova”. L’inglese è in fuga dall’Arabia. Napoli, ansia derby: Mazzarri chiede aiuto alla città. “Ci siamo rotti!”, Rocchi e la tolleranza zero. Osi, il principe dell’Africa.

L’apertura di Tuttosport: “Non lo toglie più”. Allegri continuerà a puntare su Yildiz. Duello scudetto: fischi per fiaschi. Inter, stress sorpasso. Genova per Ivan: vale un salto triplo.

Attesa per la finale della Supercoppa di Spagna, la prima pagina di AS: “Ancelotti-Xavi montana rusa”, domani il Clasico tra Real e Barça in Arabia Saudita. Guardiola e il City nei guai: “Haaland out until february”, scrive il Mirror Sport sull’infortunio del bomber norvegese.