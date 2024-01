“Pensiamo al campo”: Inzaghi archivia le polemiche ed elogia due esclusi

L’Inter vince facilmente contro il Monza e conferma il primo posto in classifica: le parole dI Simone Inzaghi subito dopo la partita

Cinquina dell’Inter contro il Monza in uno degli anticipi della prima giornata di ritorno di Serie A. I nerazzurri si impongono per 5-1 in un match mai stato realmente in discussione e in cui sono stati fischiati tre calci di rigore.

Nel post gara ai microfoni di ‘DAZN’ ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: “Si è parlato tanto, i ragazzi con lo staff hanno lavorato bene. Abbiamo avuto 5 giorni per preparare la partita ed ero abbastanza tranquillo stamattina, ero fiducioso perché la squadra era concentrata. Siamo stati bravi: abbiamo avuto un grandissimo approccio che è stato determinante per la gara”.

ROTAZIONI – “Di Arnautovic e Sanchez sono molto contento. Hanno giocato meno di quello che mi sarei aspettato anche perché Lautaro e Thuram hanno avuto un grandissimo rendimento. Per quel poco che hanno giocato hanno avuto un grandissimo livello di rendimento. I segnali sono quelli, al di là del minutaggio e dei gol. Stasera avevo qualche problemino di giocatori affaticati e ammonizioni e non ho voluto rischiare nulla. Per come si sono allenati, avrebbero meritato spazio anche loro, ma i cambi erano finiti”.

CRITICHE – “Secondo me non è un problema. Lavoriamo tanto e ascoltiamo poco. Io, ma anche i ragazzi. Domenica non avevamo fatto bene, stasera abbiamo trovato a Monza un campo splendido: era da 3-4 partite che avevamo trovato terreni di gioco imperfetti. Noi dobbiamo giocare bene, dobbiamo essere puliti. Poi stasera abbiamo fatto bene la fase di non possesso”.

Monza-Inter, Inzaghi: “Grandissima continuità”

SUPERCOPPA – “È complicato perché siamo i detentori del titolo. C’è questa nuova formula e non sapremo come andrà. Ci aspettavamo di giocare una partita secca, ma è stato deciso così e andiamo in Arabia con fiducia”.

INTER FAVORITA – “Ascolto. Non mi sono espresso. La squadra sta facendo grandi cose, sta avendo una grandissima continuità, ma ci sono avversari ben preparati e che ci stanno dando tantissimo filo da torcere. È ancora lunghissima”.