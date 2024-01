Napoli-Salernitana probabili formazioni: Simeone scalpita, Candreva c’è

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana, partita valida per la 20a giornata della Serie A 2023-2024: Mazzarri pensa di schierare Simeone

Il Napoli è in piena crisi di risultati e la gara casalinga con la Salernitana servirà per uscire dal terribile tunnel in cui è entrata la squadra di Walter Mazzarri. Il ritiro forzato servirà a ritrovare i 3 punti? Se lo augurano anche i tifosi partenopei, che hanno visto la squadra sprofondare fino al nono posto.

Un percorso fin qui pessimo quello degli azzurri, campioni d’Italia in carica. Gli addii estivi, tra panchina, dirigenza e rosa, non sono stati per nulla sopperiti a dovere, tanto da portare a questi terribili risultati.

Dall’altra parte ci sarà una Salernitana in corsa per la salvezza e a caccia di punti preziosissimi. I campani si presentano a questo derby con l’intenzione di fare risultato, anche non pieno, come successe lo scorso 30 aprile quando Dia rimandò di qualche giorno la festa Scudetto al Napoli.

Napoli-Salernitana, le probabili formazioni della partita

Ancora privo di Meret tra i pali, Mazzarri si affiderà di nuovo a Gollini per proteggere la fin troppo battuta porta azzurra. In difesa confermati Rrahmani e Juan Jesus, mentre a centrocampo potrebbe essere dato spazio a Gaetano dal primo minuto a discapito di Cajuste. In attacco scalpita Simeone, che cerca spazio al posto di Raspadori.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Gaetano, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All: Inzaghi

Napoli-Salernitana, dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Salernitana valida per la 20a giornata di campionato ed in programma dalle 15:00, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Salernitana

Dopo il derby, il Napoli sarà atteso dalla sfida in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, valida per la semifinale del torneo. In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronterebbero una tra Inter e Lazio il prossimo 22 gennaio. In campionato il Napoli farà ritorno in campo il 28 gennaio nel big match contro la Lazio.

Per la Salernitana, invece, spazio alla partita casalinga contro il Genoa, prima del big match contro la Roma che chiuderà il mese. Febbraio si aprirà poi con la gara contro il Torino.