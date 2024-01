Napoli, è una maledizione: Mazzarri ne perde un altro

Napoli sempre più in crisi, anche dal punto di vista degli infortuni: nuova tegola per Mazzarri e per gli azzurri

Altra gara molto complicata per il Napoli, quella contro la Salernitana. Azzurri che non si ritrovano, dal punto di vista del gioco, proseguendo in una crisi che pare senza fine. E che vede i partenopei in grossa difficoltà anche dal punto di vista di infortuni e assenze.

Mazzarri aveva perso prima del fischio d’inizio Zielinski per affaticamento muscolare. Nel secondo tempo contro i granata, va ko anche Cajuste, per un problema muscolare alla coscia destra. Lo svedese è stato sostituito subito da Demme. Sarebbe stato comunque indisponibile con la Fiorentina, in Supercoppa, per squalifica, visto che da diffidato era stato ammonito. Ma a questo punto la sua assenza potrebbe essere di diverse partite.