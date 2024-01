Mourinho e la Roma tremano: Dybala via subito, destinazione decisa

Paulo Dybala tentato già a gennaio, la big europea potrebbe fare un tentativo nel calciomercato invernale. Tutti i dettagli

Sono giorni piuttosto complicati per la Roma e Josè Mourinho, dalla sconfitta nel Derby di Coppa alla trasferta di San Siro contro il Milan. I giallorossi sono chiamati a fare risultato per non perdere il treno Champions.

Salvo sorprese, però, Mou dovrà fare a meno di Paulo Dybala, come annunciato oggi in conferenza stampa: “Dybala c’è? Non lo so, penso di no. Se qualcuno non vuole capire che la Roma senza Dybala è una Roma diversa non posso dire molto di più. Trovare le soluzioni per giocare senza Dybala non è la stessa cosa di trovare soluzioni per Guardiola quando non c’è Haaland. Perché c’è Alvarez. Non è la stessa cosa per Pochettino o Klopp”.

Dal campo al mercato: oltre ai problemi fisici dell’argentino ex Juve, a far tremare i tifosi sono le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna proprio sul futuro della ‘Joya’.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid piomba su Dybala

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a tornare all’assalto di Dybala già a gennaio. L’ex Juventus sarebbe il prescelto dei Colchoneros in caso di partenza di Correa.

L’argentino dell’Atletico Madrid si avvicina al trasferimento in Arabia Saudita per circa 30/40 milioni. Il club spagnolo potrebbe così tentare l’assalto immediato a Dybala. Stando al portale, infatti, l’attaccante ha una clausola rescissoria di solo 12 milioni per liberarsi dalla Roma.