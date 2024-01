Monza-Inter 1-1, niente VAR e cambia il risultato: “Vergogna”

L’Inter parte di slancio con il Monza e dopo pochi minuti è sul 2-0: è il rigore di Calhanoglu a stappare la partita e aprire la polemica

Partenza sprint per l’Inter contro il Monza: i nerazzurri impiegano 14 minuti per andare sul 2-0 mettendo la partita in discesa.

Primi minuti tutti a favore della squadra di Inzaghi che occupa costantemente la metà campo avversaria e si fa vedere più volte dalle parti di Sorrentino. Il gol arriva al 12′ su calcio di rigore: è il VAR a richiamare Rapuano per un tocco di mano di Gagliardini su colpo di testa di Lautaro Martinez. Il direttore di gara in un primo momento aveva assegnato la rimessa dal fondo, non vedendo il tocco dell’ex nerazzurro.

Il VAR però si accorge del contatto tra la mano di Gagliardini e il pallone e richiamata Rapuano all’On Field Review: controllo rapidissimo perché l’arbitro dopo appena un replay si rende conto di aver sbagliato la decisione e assegna il calcio di rigore che Calhanoglu trasforma. Stappato il match, l’Inter trova immediatamente il 2-0 con Lautaro Martinez due minuti più tardi.

Sul finire di tempo, gol annullato a Pessina per fuorigioco millimetrico, ma è il rigore assegnato a far storcere il naso a più di qualche tifoso non nerazzurro. In particolare su X tirano in ballo il tocco di braccio di Holm in Milan-Atalanta, non fischiato né da arbitro, né da VAR, per rimarcare la differenza di giudizio nelle due occasioni.

Monza-Inter, Gagliardini come Holm: infuria la polemica

Sono tanti, infatti, i tifosi del Milan che evidenziano la disparità di trattamento tra rossonero e Inter.

“Oggi Var più rigore, mercoledì no Var e nemmeno corner, perfetto” scrive un utente, mentre un altro attacca: “Stesso rigore di Milan-Atalanta giustamente concesso, in quel caso neanche sono andati al var: vergogna”.

Ma alla polemica rispondono anche i tifosi nerazzurri, soprattutto dopo il gol annullato a Pessina, evidenziando come il VAR abbia salvato l’Inter da due torti arbitrali: “Senza VAR saremmo 1-1 nella migliore delle ipotesi: santo VAR”.

