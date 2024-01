Milan, niente Conte: il nuovo tecnico porta anche il bomber

Stefano Pioli, a meno di colpi di scena, non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione: c’è un profilo in panchina che stuzzica particolarmente la dirigenza rossonera

È destinata a concludersi l’avventura di Stefano Pioli alla guida del Milan al termine della stagione in corso. Si va quindi verso il divorzio a giugno dal tecnico di Parma.

I risultati deludenti hanno convinto la proprietà rossonera e Cardinale a voltare pagina, anche se Pioli concluderà il campionato sulla panchina del ‘Diavolo’. Fuori dalla Champions League e ora anche dalla Coppa Italia, con l’Inter capolista lontana 9 punti al giro di boa della Serie A: la stagione del Milan finora non è stata soddisfacente e tutto porta verso un divorzio in estate dopo quattro anni al timone della società meneghina.

Milan, Pioli via a fine stagione: Thiago Motta in pole e porta Zirkzee

La dirigenza di Via Aldo Rossi e Cardinale sono a caccia del sostituto e, stando a ‘Tuttosport’, avrebbero individuato in Thiago Motta il candidato ideale per la successione di Pioli.

L’italo-brasiliano, che sta facendo faville alla guida del Bologna, si lascerebbe preferire a Conte: è un allenatore emergente e poi sposerebbe la linea del 4-3-3 attuata con più costanza dal Milan in campo. Mentre l’ex Ct della Nazionale, oltre al modulo e alla difesa a tre, peserebbe in maniera importante sulle casse societarie per via di un ingaggio molto oneroso. Ecco quindi che Motta (che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Bologna) balzerebbe davanti a Conte e a Milano potrebbe portare anche Zirkzee, gioiello dei felsinei e profilo cerchiato in rosso nell’agenda di Moncada e Furlani alla voce nuovo centravanti.