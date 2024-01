José Harry Mourinho Potter ‘smentito’ da Ciccio Graziani: “Con questa Roma deve fare di più”

Ciccio Graziani commenta le parole in conferenza stampa di Jose Mourinho, che rivendica le difficoltà della sua rosa

Come al solito, Jose Mourinho ha fatto parlare di sé per la conferenza stampa prepartita di Milan-Roma. A tre giorni dal pesantissimo ko contro la Lazio nel derby di Coppa Italia, lo Special One ha offerto diversi spunti. E soprattutto più di una frase che fa discutere, a partire dalla precisazione sulla sua professonalità (“ne sono il più grande esempio”) in relazione all’assenza nella ripresa post-derby per un impegno programmato di cui la società era a conoscenza.

Poi, ovviamente, ha parlato della riunione “dura” con la squadra in cui non ha risparmiato niente e nessuno. E della questione quarto posto: “Se paragonate la Roma a quelle che puntano ad arrivare tra le prime quattro, questo paragone non esiste. Lottiamo per una cosa molto difficile, chi non riconosce la nostra situazione di difficoltà è ingiusto, pazzesco. Però la gente crede che io mi chiami José Harry Mourinho Potter e alza le aspettative ed esigenze“. Non è d’accordissimo, però, Ciccio Graziani, che durante la trasmissione ‘Campioni del Mondo’ condotta da Marco Lollobrigida su Rai Radio 2 ha commentato così le sue parole: “Rispetto il suo pensiero, ma con la squadra che allena e avendo il terzo monte ingaggi della Serie A, mi sembra che la posizione in classifica che occupa la Roma e ciò che stiamo venendo fino a oggi non soddisfi nessuno, neanche lui secondo me. Mourinho può contare su giocatori con una qualità tecnica tale da poter fare qualcosa di più”.