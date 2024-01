Intreccio con l’Arabia Saudita: così Bernardeschi torna alla Juve

Federico Bernardeschi potrebbe tornare alla Juventus nel mercato invernale: l’intreccio con l’Arabia Saudita lo consegna ad Allegri

Non è la prima volta che un giocatore che ha lasciato la Vecchia Signora, poi, brami con tutto sé stesso di tornare a Torino. Recentemente è stato Douglas Costa ad offrirsi pubblicamente alla Juventus, dichiarando di voler essere uno dei guerrieri di Massimiliano Allegri. La dirigenza bianconera ha ascoltato, ha ringraziato per le belle parole e infine ha declinato l’offerta. Chi potrebbe avere più fortuna rispetto al brasiliano, però, è Federico Bernardeschi.

L’esterno classe ’94, attualmente in forze al Toronto in MLS, è rimasto molto legato alla Juventus e a tutto il gruppo squadra: non è un caso che Bernardeschi abbia festeggiato il capodanno insieme ai giocatori della Juve e sia apparso sui social tra i più scatenati durante i festeggiamenti. Per riuscire a tornare a Torino, però, si dovrebbero verificare un paio di incastri e la chiave di volta sarebbe Filip Kostic: ecco lo scenario che si potrebbe verificare.

Kostic in Arabia Saudita e Bernardeschi subito a Torino: lo scenario

La Juventus non sta lavorando solamente sul mercato in entrata, con la trattativa per Lazar Samardzic che va avanti con l’Udinese, ma anche su diverse uscite. In primis quella di Moise Kean, che potrebbe essere ceduto in prestito per trovare maggiore spazio in stagione, con Monza e Fiorentina che appaiono come i club più interessati. L’altro nome da tenere a mente è quello di Filip Kostic.

L’esterno serbo non sta vivendo una stagione brillantissima e già in estate era considerato tra i sacrificabili in quel di Torino. La valutazione che la dirigenza bianconera fa di Kostic è di 15 milioni di euro e il club che sembra essere maggiormente allettato dalla possibilità di aggiudicarselo è l’Al-Hilal, dove troverebbe i connazionali Milinkovic-Savic e Mitrovic. Il club saudita vorrebbe intavolare un prestito nel mercato di gennaio, trattando l’acquisto a titolo definitivo in estate. La partenza di Kostic, poi, aprirebbe improvvisamente al ritorno di Federico Bernardeschi a Torino con un prestito di 6 mesi dal Toronto. L’ex Fiorentina sarebbe considerato l’uomo giusto per completare la rosa, conoscendo già il campionato italiano e sopratutto il gruppo della Juventus.